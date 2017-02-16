НФПП выделил кредиты на 48 млн манатов для созданияпредприятий в агропарках

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал льготные кредиты на общую сумму 48 млн манатов для финансирования деятельности предприятий в агропарках, отмечается в сообщении НФПП.

«В целом, фонд выделил на создание 6 агропарков льготные кредиты на 48 млн манатов», - сказал С.Мамедов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают 50 банков и небанковских кредитных организаций.

А.Ахундов