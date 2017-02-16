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АПК 16.02.2017 17:36

НФПП выделил кредиты на 48 млн манатов для созданияпредприятий в агропарках

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал льготные кредиты на общую сумму 48 млн манатов для финансирования деятельности предприятий в агропарках, отмечается в сообщении НФПП.

«В целом, фонд выделил на создание 6 агропарков льготные кредиты на 48 млн манатов», - сказал С.Мамедов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают 50 банков и небанковских кредитных организаций.

А.Ахундов

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Тэги: НФПП, АГРОПАРКИ, КРЕДИТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]