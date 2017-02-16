Страны-гаранты будут жестко контролировать перемирие в Сирии - российский военный

Режим прекращения огня в Сирии будет строго контролироваться странами-гарантами, заявили в российском Генштабе.

"И делегация правительства (Сирии), и представитель оппозиции выразили строгое намерение соблюдать условия режима прекращения боевых действий. А мы со своей стороны, страны-гаранты, будем жестко контролировать сторонами соблюдение этих условий", - сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов.

В ходе телемоста из Астаны он заявил, что была продолжена работа по выработке обязательств сторон конфликта по соблюдению режима прекращения боевых действий, а также уточнен порядок мониторинга обстановки в Сирии. "Тем самым создан действенный механизм контроля, стимулирующий стороны конфликта к соблюдению режима прекращения боевых действий", - сказал С.Гаджимагомедов.