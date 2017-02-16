Турция должна закрыть границу с Сирией и вывести свои войска с сирийской территории - глава делегации Дамаска

Дамаск призывает Турцию вывести войска с территории Сирии и закрыть турецко-сирийскую границу для потока террористов, заявил глава делегации Сирии на переговорах в Астане Башар Джаафари.

"Турция должна вывести войска с территории Сирии", - сказал Б.Джаафари на пресс-конференции в четверг.

По его словам, "Турция несет ответственность за нарушение сирийского суверенитета".

"Турецкие власти должны закрыть границу для потока террористок в Сирию", - добавил Б.Джаафари.

Он напомнил, что турецкое правительство отвечает за сохранность 910 километров границы (общей с Сирией - ИФ-К).