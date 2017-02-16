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Дальнее зарубежье 16.02.2017 18:13

Турция должна закрыть границу с Сирией и вывести свои войска с сирийской территории - глава делегации Дамаска

Дамаск призывает Турцию вывести войска с территории Сирии и закрыть турецко-сирийскую границу для потока террористов, заявил глава делегации Сирии на переговорах в Астане Башар Джаафари.

"Турция должна вывести войска с территории Сирии", - сказал Б.Джаафари на пресс-конференции в четверг.

По его словам, "Турция несет ответственность за нарушение сирийского суверенитета".

"Турецкие власти должны закрыть границу для потока террористок в Сирию", - добавил Б.Джаафари.

Он напомнил, что турецкое правительство отвечает за сохранность 910 километров границы (общей с Сирией - ИФ-К).

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]