В Азербайджане за 5 лет уволено около 150 сотрудников внутренних дел за нарушение прав человека – глава МВД

В Азербайджане за нарушение прав и свобод граждан, из органов внутренних дел за последние пять лет было уволено 146 человек, заявил глава МВД Рамиль Усубов.
"За последние 5 лет за нарушение прав человека в Азербайджане были наказаны 1,579 тыс. сотрудников внутренних дел. В том числе 146 человек были уволены, 134 – понижены в должности, 6 – привлечены к уголовной ответственности", - сказал Р.Усубов в четверг на встрече с президентом Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) Совета Европы Миколой Гнатовьски.
В сообщении пресс-службы МВД отмечается, что за последние пять лет около 2,5 тыс. сотрудников внутренних дел Азербайджана приняли участие в тренингах и семинарах по вопросам прав человека.
А.Азизов
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