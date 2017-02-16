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Внешняя политика 16.02.2017 18:43

Азербайджан продолжит оказывать поддержку Палестине на международной арене – замглавы МИД

Азербайджан и Палестина в четверг в Баку провели очередной раунд межмидовских консультаций.

"С азербайджанской стороны в консультациях принимал участие замминистра иностранных дел Халаф Халафов, с палестинской – замминистра иностранных дел по вопросам Азии, Африки и Австралии Мазен Шамия", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Х.Халафов подчеркнул, что Азербайджан продолжит оказывать всестороннюю поддержку Палестине на международной арене.

В ходе консультаций стороны обсудили текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта. М.Шамия подчеркнул, что азербайджано-армянский конфликт должен быть урегулирован мирным путем на основе территориальной целостности Азербайджана.

"Собеседники также провели обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в сферах АПК, туризма, образования, культуры. Кроме этого, стороны обсудили проведение взаимных Дней культуры.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАЛЕСТИНА, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]