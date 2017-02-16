Азербайджан продолжит оказывать поддержку Палестине на международной арене – замглавы МИД

Азербайджан и Палестина в четверг в Баку провели очередной раунд межмидовских консультаций.

"С азербайджанской стороны в консультациях принимал участие замминистра иностранных дел Халаф Халафов, с палестинской – замминистра иностранных дел по вопросам Азии, Африки и Австралии Мазен Шамия", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Х.Халафов подчеркнул, что Азербайджан продолжит оказывать всестороннюю поддержку Палестине на международной арене.

В ходе консультаций стороны обсудили текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта. М.Шамия подчеркнул, что азербайджано-армянский конфликт должен быть урегулирован мирным путем на основе территориальной целостности Азербайджана.

"Собеседники также провели обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в сферах АПК, туризма, образования, культуры. Кроме этого, стороны обсудили проведение взаимных Дней культуры.

А.Азизов