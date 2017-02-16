Число жертв теракта в Багдаде выросло до 39 человек

Мощный взрыв на юге иракской столицы унес жизни не менее 39 человек, сообщают в четверг западные СМИ по ссылкой на данные полиции.

Ранее сообщалось о 18 погибших и еще не менее 50 пострадавших.

По данным местной полиции, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в южной части Багдада.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Таким образом, это стало уже третьим терактом в Багдаде за последние три дня. Так, накануне взрыв прогремел на оживленной улице в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр, где проживают в основном последователи ислама шиитского толка. Тогда жертвами взрыва стали 15 человек, еще 50 пострадали.