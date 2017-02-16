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Дальнее зарубежье 16.02.2017 18:48

Число жертв теракта в Багдаде выросло до 39 человек

Мощный взрыв на юге иракской столицы унес жизни не менее 39 человек, сообщают в четверг западные СМИ по ссылкой на данные полиции.

Ранее сообщалось о 18 погибших и еще не менее 50 пострадавших.

По данным местной полиции, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в южной части Багдада.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Таким образом, это стало уже третьим терактом в Багдаде за последние три дня. Так, накануне взрыв прогремел на оживленной улице в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр, где проживают в основном последователи ислама шиитского толка. Тогда жертвами взрыва стали 15 человек, еще 50 пострадали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАГДАД, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]