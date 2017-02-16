Уругваю предложено рассмотреть возможность закупки российских гражданских самолетов - Путин

Россия предложила Уругваю рассмотреть возможность приобретения российских гражданских самолетов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Предложили партнерам рассмотреть возможность закупок самолетов "Сухой суперджет" и "МС-21", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уругвая в Москве.

Ранее в материалах переговоров на высшем уровне сообщалось, что с Монтивидео прорабатывается возможность поставок в Уругвай учебно-боевых самолетов Як-130, десантных катеров, дополнительной партии автомобилей "Урал", а также другой спецтехники и снаряжения.

В.Путин отметил, что обсудил с президентом Уругвая перспективы совместных проектов в сфере энергетики.

"Такие компании, как "Газпром" и "Силовые машины" могли бы принять участие в модернизации уругвайских ГЭС и в поставках необходимого сырья", - сказал он.