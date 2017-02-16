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Дальнее зарубежье 16.02.2017 18:51

Уругваю предложено рассмотреть возможность закупки российских гражданских самолетов - Путин

Россия предложила Уругваю рассмотреть возможность приобретения российских гражданских самолетов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Предложили партнерам рассмотреть возможность закупок самолетов "Сухой суперджет" и "МС-21", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уругвая в Москве.

Ранее в материалах переговоров на высшем уровне сообщалось, что с Монтивидео прорабатывается возможность поставок в Уругвай учебно-боевых самолетов Як-130, десантных катеров, дополнительной партии автомобилей "Урал", а также другой спецтехники и снаряжения.

В.Путин отметил, что обсудил с президентом Уругвая перспективы совместных проектов в сфере энергетики.

"Такие компании, как "Газпром" и "Силовые машины" могли бы принять участие в модернизации уругвайских ГЭС и в поставках необходимого сырья", - сказал он.

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Тэги: ПУТИН, УРУГВАЙ, САМОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]