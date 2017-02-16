Лавров обсудил с Тиллерсоном Афганистан, Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном ситуацию в Афганистане и урегулирование на Украине.

"Обсуждали ситуацию в Афганистане, на Украине. По всем этим направлениям наши американские партнеры заинтересованы подключиться к усилиям, которые предпринимаются для преодоления этих конфликтов", - сказал С.Лавров журналистам в четверг.

"Как только команды в Госдепартаменте и в ведомствах, занимающихся этими вопросами, будут сформированы, мы выразили готовность налаживать соответствующие контакты", - подчеркнул российский министр.

"Понятно, что мы не могли решить все проблемы, я думаю, что мы никогда их не решим в отношениях между двумя такими крупными державами, как РФ и США, но у нас есть общее понимание, что по тем вопросам, где наши интересы совпадают, - а таких сфер немало, - мы должны двигаться вперед, показывать способность США и РФ выполнять ту роль, которая им отведена", - сказал С.Лавров.