РФ и США подтвердили общие интересы в борьбе с терроризмом - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе его переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном были подтверждены совпадающие позиции обеих стран по необходимости борьбы с терроризмом.

"Мы подтвердили наличие общих интересов, совпадающих интересов, прежде всего в том, что касается непримиримой борьбы с терроризмом в этом контексте и в контексте политического урегулирования, в том, что касается сотрудничества по сирийскому кризису, по другим странам региона, где терроризм также пустил свои корни", - сказал он по итогам переговоров с госсекретарем США.