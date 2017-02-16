Лавров и Тиллерсон не обсуждали вопрос о санкциях

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном тему антироссийских санкций.

"Нет, вопрос санкций не обсуждался. Мы исходим из того, что это аномалия, и те, кто эти санкции продвигал, должны оценить для себя, насколько это эффективно и отвечает нормальному общению между государствами, и насколько искусственное стремление политизировать эту тему отвечает интересам самих государств, которые к этому причастны", - сказал С.Лавров после встречи в Бонне с Р.Тиллерсоном.