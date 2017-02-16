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Дальнее зарубежье 16.02.2017 19:04

Тиллерсон подтвердил готовность США преодолевать трудный период в российско-американских отношениях - Лавров

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил готовность президента Дональда Трампа преодолевать нынешний период в двусторонних отношениях, подорванных предыдущей администрацией.

"Подтверждена со стороны Рекса Тиллерсона готовность, которую выразил президент Трамп, преодолевать этот период и устранять все наносное и искусственное при понимании, что в отношениях, конечно же, всегда будут оставаться вопросы, требующие согласования, решения, и все разногласия, конечно же, мы за один присест не преодолеем", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров после своей первой встречи с Р.Тиллерсоном.

"Мы затронули и двусторонние отношения, которые были существенно подорваны администрацией Обамы, особенно в его последние месяцы", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАВРОВ, США, ПРЕОДОЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]