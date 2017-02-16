Тиллерсон подтвердил готовность США преодолевать трудный период в российско-американских отношениях - Лавров

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил готовность президента Дональда Трампа преодолевать нынешний период в двусторонних отношениях, подорванных предыдущей администрацией.

"Подтверждена со стороны Рекса Тиллерсона готовность, которую выразил президент Трамп, преодолевать этот период и устранять все наносное и искусственное при понимании, что в отношениях, конечно же, всегда будут оставаться вопросы, требующие согласования, решения, и все разногласия, конечно же, мы за один присест не преодолеем", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров после своей первой встречи с Р.Тиллерсоном.

"Мы затронули и двусторонние отношения, которые были существенно подорваны администрацией Обамы, особенно в его последние месяцы", - подчеркнул он.