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Дальнее зарубежье 16.02.2017 19:05

Лавров: Путин и Трамп проведут встречу, когда сочтут это возможным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся, когда сочтут возможным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Будем исходить из того, что когда президенты сочтут возможным, состоится встреча президента Путина и президента Трампа", - сказал он журналистам.

"Будем продолжать контакты, у нас будет целый ряд возможностей в течение ближайших месяцев", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]