Лавров: Путин и Трамп проведут встречу, когда сочтут это возможным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся, когда сочтут возможным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Будем исходить из того, что когда президенты сочтут возможным, состоится встреча президента Путина и президента Трампа", - сказал он журналистам.

"Будем продолжать контакты, у нас будет целый ряд возможностей в течение ближайших месяцев", - добавил он.