30 человек стали жертвами взрыва в Пакистане, около 100 пострадали

Теракт в южной провинции Пакистана Синд привел к гибели, по меньшей мере, 30 человек, сообщает в четверг веб-сайт газеты "Пакистан тудэй".

Кроме того, не менее 100 человек получили ранения.

Взрыв прогремел в пакистанском городе Сехван-Шариф. Как отмечает издание, это произошло в тот момент, когда люди собрались в мавзолее почитаемого последователями суфизма философа.

Трагедия, предположительно, стала результатом атаки террориста-смертника. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.