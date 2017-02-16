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Дальнее зарубежье 16.02.2017 19:32

30 человек стали жертвами взрыва в Пакистане, около 100 пострадали

Теракт в южной провинции Пакистана Синд привел к гибели, по меньшей мере, 30 человек, сообщает в четверг веб-сайт газеты "Пакистан тудэй".

Кроме того, не менее 100 человек получили ранения.

Взрыв прогремел в пакистанском городе Сехван-Шариф. Как отмечает издание, это произошло в тот момент, когда люди собрались в мавзолее почитаемого последователями суфизма философа.

Трагедия, предположительно, стала результатом атаки террориста-смертника. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]