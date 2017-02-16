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Внешняя политика 16.02.2017 20:07

Президент Алиев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Германию, сообщает сайт главы государства.

"И.Алиев в четверг прибыл в Германию для участия в 53-ей Мюнхенской конференции по безопасности", - отмечается в информации.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]