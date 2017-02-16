Президент Алиев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Германию, сообщает сайт главы государства.

"И.Алиев в четверг прибыл в Германию для участия в 53-ей Мюнхенской конференции по безопасности", - отмечается в информации.

А.Азизов