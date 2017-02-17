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Регион 17.02.2017 15:22

Американский военачальник прибыл на переговоры в Турцию

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прибыл в пятницу утром на базу ВВС Инджирлик на юге Турции для переговоров с начальником Генштаба вооруженных сил страны Хулуси Акаром, сообщило информационное агентство "Анадолу".

По итогам переговоров запланирован короткий брифинг.

Накануне министр обороны Турции Фикри Ышык сообщил, что начальники генштабов двух стран обсудят план освобождения сирийской Ракки от террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ).

"Это будет очень важная встреча, на которой будет обсуждаться вопрос совместной операции Турции и международной коалиции по освобождению Ракки", - сказал Ф.Ышык.

Ракка - это главный оплот ИГИЛ в Сирии.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]