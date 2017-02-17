Генпрокуратура Киргизии в 2016 году возбудила более 800 уголовных дел по коррупционным преступлениям

Генеральная прокуратура Киргизии в 2016 году возбудила 812 уголовных дел о коррупции, ущерб по оконченным делам превышает $7 млн, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе главного надзорного органа страны.

"Из 812 уголовных дел, по оконченным уголовным делам выявлен ущерб в сумме 506 млн сомов ($7,3 млн), из них уже возмещено 197 млн сомов ($2,8 млн)", - сказал представитель пресс-службы.

"В течение 2016 года судами республики рассмотрено 549 уголовных дел по должностным преступлениям в отношении 846 лиц, из которых вынесены обвинительные приговоры по 272 делам в отношении 375 лиц", - сообщил он.

В 2016 году органами прокуратуры республики проведены 40 координационных совещаний, на которых обсуждались наиболее значимые вопросы по противодействию коррупции в сфере земельных правоотношений и градостроительства, образования, здравоохранения, внешней миграции и других отраслях. "По итогам обсуждений принятые решения направлены правительству Киргизии, а отдельным государственным органам даны конкретные рекомендации", - пояснил собеседник агентства.

Согласно данным Генпрокуратуры, Киргизия, являясь участником Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, принимает соответствующие меры по выполнению 25 рекомендаций третьего раунда мониторинга принятых 24 марта 2015 года на пленарном заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) в городе Париж.

"14 сентября 2016 года на пленарном заседании ОЭСР от имени Киргизии, главный надзорный орган представил промежуточный отчет, который получил положительную оценку в связи с достижением прогресса по 14 рекомендациям", - отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что Генеральная прокуратура Киргизии работает над присоединением республики к антикоррупционным конвенциям Совета Европы (Группа стран по борьбе с коррупцией - ГРЕКО). Налажены тесные контакты с Советом Европы и Секретариатом ГРЕКО для оперативного взаимодействия.

"Со стороны Генеральной прокуратуры, как Центрального органа Киргизии по имплементации норм и положений Конвенции ООН против коррупции, проводится комплексная работа в области международного сотрудничества в рамках данной Конвенции, а также по вопросу имплементации глав 3 и 4 Конвенции ООН против коррупции", - добавил представитель Генпрокуратуры Киргизии.

Ряд гражданских активистов и экспертов со своей стороны, заявляют, что в стране отсутствует государственная политика по борьбе с коррупцией, не ведется профилактическая работа в этом направлении.

Руководитель Ошского центра "Интербилим" Гулгакы Мамасалиева заявила агентству, что, "на данный момент борьба с коррупцией идет избирательно. Под названием борьбы с коррупцией власти пытаются избавиться от "неугодных" чиновников и политиков".

"Государство должно внедрить механизмы, чтобы не допустить коррупционные схемы, вместо этого государственные ведомтсва сами сидят и вымогают у людей. Только в случае создания отдельного независимого органа, можно говорить о реальной борьбе с коррупцией", - добавила она.