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Дальнее зарубежье 17.02.2017 15:43

Сирийскому конфликту должно быть найдено политическое решение - глава МИД ФРГ

Страны, выступающие против режима президента Сирии Башара Асада, в том числе и США, поддержали продолжающиеся попытки ООН достичь политического урегулирования в сирийском гражданском конфликте, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Зигмар Габриель.

"Очевидно, что все, кто участвовали во встрече, хотят политического решения (конфликта - ИФ)", - сказал З.Габриель после встречи с представителями США, Саудовской Аравии, Турции, Франции и Великобритании в рамках заседания "группы двадцати" на уровне глав МИД в Бонне.

По его словам, это решение должно быть достигнуто в Женеве под эгидой ООН и никаких параллельных переговоров быть не может.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что женевские переговоры, в конце концов, потерпят неудачу, если Россия не окажет влияния на сирийский режим, а Иран не прекратит клеймить всех, кто против Б.Асада, "террористами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]