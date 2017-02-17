Сирийскому конфликту должно быть найдено политическое решение - глава МИД ФРГ

Страны, выступающие против режима президента Сирии Башара Асада, в том числе и США, поддержали продолжающиеся попытки ООН достичь политического урегулирования в сирийском гражданском конфликте, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Зигмар Габриель.

"Очевидно, что все, кто участвовали во встрече, хотят политического решения (конфликта - ИФ)", - сказал З.Габриель после встречи с представителями США, Саудовской Аравии, Турции, Франции и Великобритании в рамках заседания "группы двадцати" на уровне глав МИД в Бонне.

По его словам, это решение должно быть достигнуто в Женеве под эгидой ООН и никаких параллельных переговоров быть не может.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что женевские переговоры, в конце концов, потерпят неудачу, если Россия не окажет влияния на сирийский режим, а Иран не прекратит клеймить всех, кто против Б.Асада, "террористами".