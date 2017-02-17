Прагматизм и впредь должен продвигать российско-итальянские отношения - Лавров

В Москве ценят российско-итальянские отношения и считают, что в них должен превалировать прагматизм.

"Я рад возможности лично поздравить вас со вступлением в должность министра иностранных дел", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Италии Анджелино Альфано "на полях" министерской встречи G20 в Бонне.

"Я уверен, что ваш опыт и знания помогут обеспечить преемственности в наших отношениях, которые мы ценим и которые важны для нас даже при нынешних трудностях", - отметил министр.

"Прагматизм - это то, что двигает наши отношения, и мы полагаем, что так должно быть и впредь", - подчеркнул С.Лавров.