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СНГ 17.02.2017 16:02

Прагматизм и впредь должен продвигать российско-итальянские отношения - Лавров

В Москве ценят российско-итальянские отношения и считают, что в них должен превалировать прагматизм.

"Я рад возможности лично поздравить вас со вступлением в должность министра иностранных дел", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Италии Анджелино Альфано "на полях" министерской встречи G20 в Бонне.

"Я уверен, что ваш опыт и знания помогут обеспечить преемственности в наших отношениях, которые мы ценим и которые важны для нас даже при нынешних трудностях", - отметил министр.

"Прагматизм - это то, что двигает наши отношения, и мы полагаем, что так должно быть и впредь", - подчеркнул С.Лавров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, МИД, ГЛАВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]