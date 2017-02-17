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СНГ 17.02.2017 15:25

"Боинг" с хоккеистами на борту выкатился за пределы полосы на взлете в аэропорту Риги - источник

Пассажирский "Боинг-737", направлявшийся в Уфу, прервал взлет в аэропорту Риги, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Экипаж самолета "Боинг-737" при разбеге прекратил взлёт, самолёт на 30-50 метров выкатился за полосу", - сказал источник, добавив, что экипажу удалось самостоятельно развернуть самолет и вернуться на полосу.

"Никто не пострадал. На борту, предварительно, хоккейная команда "Лада", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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Тэги: РОССИЯ, "БОИНГ", ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]