ОИС поддерживает инициативы Азербайджана по освобождению оккупированных территорий – генсек организации

Организация Исламского сотрудничества (ОИС) поддерживает все инициативы официального Баку по освобождению оккупированных Арменией территорий Азербайджана, заявил генсек организации Юсуф Аль-Усеймин.
Ю.Аль-Усеймин выступил с заявлением по случаю 25-говощины геноцида в азербайджанском городе Ходжалы, учиненного вооруженными армянскими формированиями.
«ОИС полностью поддерживает все инициативы и усилия, выдвинутые Азербайджаном по восстановлению территориальной целостности и прекращению оккупации своих территорий»,- заявил Ю.Аль-Усеймин, сообщает официальный сайт ОИС.
Генсек отметил, что геноцид в Ходжалы, осуществленный Арменией, является результатом незаконной оккупации территорий Азербайджана.
Ю.Аль-Усеймин сослался на резолюции, принятые на предыдущих заседаниях СМИД ОИС, в которых совершенные Арменией действия против гражданского населения на оккупированных территориях Азербайджана расцениваются как преступлениями против человечества.
Глава ОИС дал дань памяти семьям погибших в результате Ходжалинского геноцида.
События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.
Ф.Исазаде
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