Европейская комиссия приняла в пятницу решение о том, что приостановка на три месяца литовским аудиовизуальным регулятором трансляции из Швеции российского русскоязычного телеканала "РТР Планета" обоснованна и не противоречит законодательству ЕС.

"Комиссия провела оценку мер, принятых Литвой на основании Директивы об аудиовизуальных медиа-услугах, которая позволяет приостановить принцип свободы получения таких услуг в Европе по причине разжигания ненависти. Литва продемонстрировала явные, серьезные и грубые нарушения запрета на подстрекательство к ненависти в программах, транслируемых "РТР Планета", - говорится в коммюнике пресс-службы Еврокомиссии, распространенном в пятницу в Брюсселе.

По мнению Еврокомиссии, в заявлениях, прозвучавших в этих программах, "содержались угрозы оккупации или военного уничтожения нескольких государств, в том числе стран Балтии". В исполнительной коллегии ЕС провели оценку принятых литовскими властями мер и решили, что "временная приостановка вещания Литвой является соразмерной и обоснованной".

В коммюнике уточняется, что для улучшения защиты от пропаганды ненависти, предложение Еврокомиссии по пересмотру Директивы об аудиовизуальных медиа-услугах от 25 мая 2016 года распространяет понятие "разжигание ненависти" на "подстрекательство к насилию или ненависти", в том числе по принципам - этническому, убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации.