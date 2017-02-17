Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -3° Завтра 19 Фев -1° 20 Фев

Дальнее зарубежье 17.02.2017 16:40

Приостановка в Литве вещания телеканала "РТР Планета" соответствует законодательству ЕС - Еврокомиссия

Европейская комиссия приняла в пятницу решение о том, что приостановка на три месяца литовским аудиовизуальным регулятором трансляции из Швеции российского русскоязычного телеканала "РТР Планета" обоснованна и не противоречит законодательству ЕС.

"Комиссия провела оценку мер, принятых Литвой на основании Директивы об аудиовизуальных медиа-услугах, которая позволяет приостановить принцип свободы получения таких услуг в Европе по причине разжигания ненависти. Литва продемонстрировала явные, серьезные и грубые нарушения запрета на подстрекательство к ненависти в программах, транслируемых "РТР Планета", - говорится в коммюнике пресс-службы Еврокомиссии, распространенном в пятницу в Брюсселе.

По мнению Еврокомиссии, в заявлениях, прозвучавших в этих программах, "содержались угрозы оккупации или военного уничтожения нескольких государств, в том числе стран Балтии". В исполнительной коллегии ЕС провели оценку принятых литовскими властями мер и решили, что "временная приостановка вещания Литвой является соразмерной и обоснованной".

В коммюнике уточняется, что для улучшения защиты от пропаганды ненависти, предложение Еврокомиссии по пересмотру Директивы об аудиовизуальных медиа-услугах от 25 мая 2016 года распространяет понятие "разжигание ненависти" на "подстрекательство к насилию или ненависти", в том числе по принципам - этническому, убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЛИТВА, РОССИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ


Похожие новости


Президент Литвы: ЕС вскоре ощутит последствия Brexit Европарламент разрешил привлечь литовского политика Успасских к ответственности за оскорбление суда Глава МИД Литвы надеется на сохранение единой позиции стран ЕС в отношении РФ У Евросоюза пока нет причин изменять политику в отношении России - глава МИД Литвы Глава МИД Литвы призывает ЕС продолжать оказывать давление на РФ ЕС в понедельник может объявить о новых санкциях против россиян и лидеров ДНР и ЛНР - глава МИД Литвы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]