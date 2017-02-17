Европейская комиссия приняла в пятницу решение о том, что приостановка на три месяца литовским аудиовизуальным регулятором трансляции из Швеции российского русскоязычного телеканала "РТР Планета" обоснованна и не противоречит законодательству ЕС.
"Комиссия провела оценку мер, принятых Литвой на основании Директивы об аудиовизуальных медиа-услугах, которая позволяет приостановить принцип свободы получения таких услуг в Европе по причине разжигания ненависти. Литва продемонстрировала явные, серьезные и грубые нарушения запрета на подстрекательство к ненависти в программах, транслируемых "РТР Планета", - говорится в коммюнике пресс-службы Еврокомиссии, распространенном в пятницу в Брюсселе.
По мнению Еврокомиссии, в заявлениях, прозвучавших в этих программах, "содержались угрозы оккупации или военного уничтожения нескольких государств, в том числе стран Балтии". В исполнительной коллегии ЕС провели оценку принятых литовскими властями мер и решили, что "временная приостановка вещания Литвой является соразмерной и обоснованной".
В коммюнике уточняется, что для улучшения защиты от пропаганды ненависти, предложение Еврокомиссии по пересмотру Директивы об аудиовизуальных медиа-услугах от 25 мая 2016 года распространяет понятие "разжигание ненависти" на "подстрекательство к насилию или ненависти", в том числе по принципам - этническому, убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации.
Алиев и Либерман провели встречу в Мюнхене
ОИС поддерживает инициативы Азербайджана по освобождению оккупированных территорий – генсек организации
Президенты Азербайджана и Хорватии провели встречу в Мюнхене
Алиев: Азербайджан надежный поставщик нефти и газа на мировые рынки
Число участников проекта ЮГК может увеличиться до 10 стран - Алиев
Капвложения в экономику Азербайджана в январе сократились на 2%
В Азербайджане в 2016 году совершено более 13,5 тыс. экономических преступлений - Госкомстат
В Баку презентована книга академика Самедзаде: «Нефть Баку, ключ к победе. Славное прошлое, яркое будущее. 1941-1945»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 7 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии