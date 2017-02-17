Путин не разделяет мнение своего советника Глазьева об избрании Штайнмайера президентом ФРГ - пресс-секретарь президента РФ

Президент РФ Владимир Путин не разделяет позицию своего советника Сергея Глазьева относительно вновь избранного президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Никоим образом президент не разделяет (оценки советника)", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Ранее С.Глазьев в своем "Твиттере" прокомментировал избрание Ф.Штайнмайера следующим образом: "Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима".

"Вы знаете, что президент поздравил своего коллегу, направил ему поздравительную телеграмму достаточно теплую. И в данном случае, безусловно, подобные сообщения в "Твиттере" являются ни чем иным, как выражением личной точки зрения, весьма спорной", - пояснил Д.Песков.