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СНГ 17.02.2017 16:51

Путин не разделяет мнение своего советника Глазьева об избрании Штайнмайера президентом ФРГ - пресс-секретарь президента РФ

Президент РФ Владимир Путин не разделяет позицию своего советника Сергея Глазьева относительно вновь избранного президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Никоим образом президент не разделяет (оценки советника)", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Ранее С.Глазьев в своем "Твиттере" прокомментировал избрание Ф.Штайнмайера следующим образом: "Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима".

"Вы знаете, что президент поздравил своего коллегу, направил ему поздравительную телеграмму достаточно теплую. И в данном случае, безусловно, подобные сообщения в "Твиттере" являются ни чем иным, как выражением личной точки зрения, весьма спорной", - пояснил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГЛАЗЬЕВ, ШТАЙНМАЙЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]