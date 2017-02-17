Россия и Киргизия по итогам заседания межправительственной комиссии разработают программу экономического сотрудничества на 2018-21 гг

Между правительствами Киргизии и России достигнута договоренность о разработке программы экономического сотрудничества на 2018-2021 годы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе киргизского правительства.

"В ближайшее время начнется разработка программы экономического сотрудничества между правительством Киргизии и правительством Российской Федерации на 2018-2021 годы. Соответствующая договоренность достигнута по итогам 19-го заседания Межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в Москве", - сказал сотрудник пресс-службы.

"Межправкомиссия состоялась 17 февраля под председательством заместителя премьер-министра Киргизии Олега Панкратова и руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в ходе заседания межправительственной комиссии были обсуждены двусторонние ключевые вопросы сотрудничества в сфере торговли. По итогам заседания стороны договорились об увеличении объемов экспорта киргизской продукции, включая животного происхождения, расширении списка соответствующих предприятий.

"В рамках заседания сторонами отмечен успешный ход реализации программы экономического сотрудничества между правительством двух стран на 2014-2017 годы", - сообщил представитель пресс-службы.

Он также сообщил, что, "кроме этого, достигнута договоренность о продолжении совместной работы, связанной с пребыванием киргизских граждан на территории России, набором киргизских граждан на обучение в российские ВУЗы за счет средств федерального бюджета. Вместе с этим принято решение о проведении Дней культуры Киргизии в Российской Федерации в 2017 году".

Очередное заседание Межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству пройдет в 2018 году в Бишкеке.