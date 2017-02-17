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Дальнее зарубежье 17.02.2017 17:33

ЦРУ занималось сбором информации о выборах во Франции в 2012 году - WikiLeaks

Организация WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ США, в которых говорится, что эта американская спецслужба проводила операцию по сбору информации о выборах президента во Франции в 2012 году, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно документам, разведка США стремилась получить "взгляд изнутри" на выборы французского президента, информацию о деталях финансирования партий, внутренних разногласиях, а также взглядах на отношения с США в будущем.

В сообщении агентства отмечается, что французская пресса уделила немного внимания публикации документов американской разведки.

В ЦРУ отказались комментировать разглашенную информацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]