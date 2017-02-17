ЦРУ занималось сбором информации о выборах во Франции в 2012 году - WikiLeaks

Организация WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ США, в которых говорится, что эта американская спецслужба проводила операцию по сбору информации о выборах президента во Франции в 2012 году, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Согласно документам, разведка США стремилась получить "взгляд изнутри" на выборы французского президента, информацию о деталях финансирования партий, внутренних разногласиях, а также взглядах на отношения с США в будущем.
В сообщении агентства отмечается, что французская пресса уделила немного внимания публикации документов американской разведки.
В ЦРУ отказались комментировать разглашенную информацию.
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