ЦРУ занималось сбором информации о выборах во Франции в 2012 году - WikiLeaks

Организация WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ США, в которых говорится, что эта американская спецслужба проводила операцию по сбору информации о выборах президента во Франции в 2012 году, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно документам, разведка США стремилась получить "взгляд изнутри" на выборы французского президента, информацию о деталях финансирования партий, внутренних разногласиях, а также взглядах на отношения с США в будущем.

В сообщении агентства отмечается, что французская пресса уделила немного внимания публикации документов американской разведки.

В ЦРУ отказались комментировать разглашенную информацию.