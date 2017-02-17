ВВП Азербайджана вернулся к положительной динамике, в январе рост составил 0,8%

Рост ВВП Азербайджана в январе 2017 года составил 0,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП в отчетном месяце составил 5 млрд 233,1 млн манатов.

В январе 2017 года ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 1,5%, спад в нефтяном секторе составил 0,5%.

Удельный вес ненефтяного ВВП за январь 2017 года составил 56,3% или 2 млрд 946,9 млн манатов.

ВВП на душу населения за январь составил 539,8 манат (спад на 0,3%).

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%.

А.Азизов