Добыча нефти в Азербайджане в январе сократилась на 4,2%, газа – на 0,9% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в январе 2017 года составила 3 млн 371,6 тыс. тонн нефти, что на 4,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, объем добычи товарной нефти в стране в январе 2017 года составил 3 млн 367,9 тыс. тонн (спад на 4,2%).

Добыча газа за январь 2017 года в Азербайджане составила 2 млрд 493,2 млн кубометров (спад на 0,9%). При этом добыча товарного газа в республике за отчетный период составила 1 млрд 700,6 млн кубометров (рост на 8,3%).

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.

Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа – 29 млрд 561 млн кубометров.

Н.Аббасова