МБА стал лицензированным страховым агентом

Международный банк Азербайджана (МБА) получил лицензию на деятельность в качестве страхового агента, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

«Совет директоров MBNP на заседании 15 февраля принял решение выдать МБА лицензию на деятельность в качестве страхового агента», - говорится в сообщении.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов