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Финансы 17.02.2017 16:33

МБА стал лицензированным страховым агентом

Международный банк Азербайджана (МБА) получил лицензию на деятельность в качестве страхового агента, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

«Совет директоров MBNP на заседании 15 февраля принял решение выдать МБА лицензию на деятельность в качестве страхового агента», - говорится в сообщении.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов

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Тэги: МБА, СТРАХОВАНИЕ, АГЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]