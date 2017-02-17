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ТЭК 17.02.2017 16:38

Азербайджан в 2016г практически сохранил экспорт нефти на уровне 2015г

Азербайджан в 2016 году экспортировал 35 млн 30,3 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

"Общая стоимость экспортированной за отчетный год из Азербайджана нефти составила $10 млрд 308 млн 262,8 тыс. (спад на 16,8%)", - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за 2016 год, составил 20 млн 901,3 тыс. тонн на сумму $6 млрд 504 млн 517,3 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]