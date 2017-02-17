Азербайджан в 2016г практически сохранил экспорт нефти на уровне 2015г

Азербайджан в 2016 году экспортировал 35 млн 30,3 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

"Общая стоимость экспортированной за отчетный год из Азербайджана нефти составила $10 млрд 308 млн 262,8 тыс. (спад на 16,8%)", - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за 2016 год, составил 20 млн 901,3 тыс. тонн на сумму $6 млрд 504 млн 517,3 тыс.

Н.Аббасова