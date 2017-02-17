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Дальнее зарубежье 17.02.2017 18:03

Дамаск призывает СБ ООН остановить агрессию Турции против Сирии

МИД Сирии обвинил Турцию в непрекращающихся преступлениях и агрессии против страны и призвал СБ ООН положить конец подобным действиям Анкары.

"МИД Турции в письмах, направленных генеральному секретарю ООН и председателю СБ ООН, осудил "непрекращающиеся преступления и атаки Турции против сирийского народа и нарушения нерушимости и целостности сирийской территории", - сообщило в пятницу информационное агентство САНА.

Министерство потребовало от Совета Безопасности взять на себя ответственность поддержания и сохранения международного мира и безопасности и положить конец нарушениям со стороны Турции.

В письмах говорится, что турецкий режим осуществляет агрессию в отношении Сирии на протяжении более пяти лет. Это, отмечается в посланиях, включает оказание различной военной, материальной и логистической поддержки террористическим организациям и содействие в проникновении иностранных боевиков на территорию Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]