Дамаск призывает СБ ООН остановить агрессию Турции против Сирии

МИД Сирии обвинил Турцию в непрекращающихся преступлениях и агрессии против страны и призвал СБ ООН положить конец подобным действиям Анкары.

"МИД Турции в письмах, направленных генеральному секретарю ООН и председателю СБ ООН, осудил "непрекращающиеся преступления и атаки Турции против сирийского народа и нарушения нерушимости и целостности сирийской территории", - сообщило в пятницу информационное агентство САНА.

Министерство потребовало от Совета Безопасности взять на себя ответственность поддержания и сохранения международного мира и безопасности и положить конец нарушениям со стороны Турции.

В письмах говорится, что турецкий режим осуществляет агрессию в отношении Сирии на протяжении более пяти лет. Это, отмечается в посланиях, включает оказание различной военной, материальной и логистической поддержки террористическим организациям и содействие в проникновении иностранных боевиков на территорию Сирии.