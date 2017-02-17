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Наука и образование 17.02.2017 16:44

В Баку презентована книга академика Самедзаде: «Нефть Баку, ключ к победе. Славное прошлое, яркое будущее. 1941-1945»

Презентация книги «Нефть Баку, ключ к победе. Славное прошлое, яркое будущее. 1941-1945», выпущенной под руководством председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияда Самедзаде состоялась в Архиве политических документов Управления делами президента Азербайджана.

«Бакинские нефтяники заслужили, чтобы хорошие книги, фундаментальные исследования, монографии увековечили память об их героическом труде в годы войны», - сказал З.Самедзаде «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в годы Великой Отечественной войны Баку оставался главным поставщиком горюче-смазочных материалов на фронт, азербайджанские нефтяники производили до 80% топлива для всей страны.

«В первый год войны 23,5 млн тонн нефти. Всего же 75 млн тонн нефти было отправлено на военные нужды в период Великой Отечественной войны. Более 70% грузооборота (топлива, военной техники и боеприпасов) Закавказской железной дороги приходилось на долю азербайджанского участка дороги, 95% мощностей машиностроительных предприятий республики было переведено на производство военной техники и боеприпасов, четыре из пяти советских самолетов заправлялись бакинским горючим», - отметил З.Самедзаде.

Р.Бабаев

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Тэги: КНИГА, ВОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]