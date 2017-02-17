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СНГ 17.02.2017 16:51

Из-под лавины в горах на юге Казахстана спасены 16 военнослужащих - Комитет по ЧС

Количество спасенных военнослужащих, попавших под лавину в горах на юге Казахстана, возросло с 10 до 16 человек, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"На данный момент количество спасенных возросло с 10 до 16 человек. Погибших семеро", - проинформировал Р.Иманкулов журналистов.

"Отбоя по поисково-спасательным работам пока не было", - добавил он.

Как сообщалось, в ущелье Коксай в Жамбылской области (юг Казахстана) в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678 произошел внезапный сход снежной лавины.

По ранее озвученным предварительным данным КЧС, под лавиной оказались 22 военнослужащих.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЛАВИНА, ВОЕННЫЕ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]