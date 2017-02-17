Парламентарии Киргизии планируют внедрить системы "электронный парламент" и "онлайн заседание" с возможностью трансляции заседаний палаты, комитетов и фракций в реальном времени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе законодательного органа.

"На конференции "Стратегия развития Жогорку Кенеша (парламент Киргизии) до 2021 года" прошла презентация плана мероприятий по реализации проектов "Электронный парламент" и "Онлайн заседание", - сообщили в пресс-службе.

"Руководитель рабочей группы по реализации проектов Асылбек Кадыров отметил, что "Электронный парламент" предусматривает создание информационно-коммуникационной сети парламента с органами исполнительной власти и населением для взаимообмена информацией и взаимодействия с гражданским обществом", - рассказал представитель пресс-службы.

В рамках проекта планируется модернизировать системы электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи и электронного голосования, создать резервный дата-центр, обеспечить заседание фракций и профильных комитетов парламента электронными документами согласно их повесткам дня.

"Проект "Онлайн заседание" в свою очередь предусматривает трансляцию не только заседаний палаты, но и заседаний комитетов, фракций, парламентских слушаний в режиме реального времени, в том числе и на официальным веб-портале", - пояснил он.

По словам А.Кадырова, это значительно расширит круг участников публичного обсуждения законопроектов и иных общественно значимых документов. "Мы планируем проконсультироваться со специалистами и экспертами по видеотрансляции в онлайн-режиме через Интернет и на телевидении, установить видеокамеры во всех залах, где проводятся различные заседания, модернизировать официальный веб-портал и открыть раздел "Онлайн заседание", - сказал он.