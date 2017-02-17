Алиев и Либерман провели встречу в Мюнхене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в пятницу с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, сообщает сайт главы государства.
Встреча состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Ф.Исазаде
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