В Азербайджане в 2016 году совершено более 13,5 тыс. экономических преступлений - Госкомстат

В Азербайджане в 2016 году было совершено более 13,5 тыс. экономических преступлений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 13,56 тыс. преступлений, что на 1,4% меньше показателя 2015 года», - отметили в ведомстве.
Больше всего преступлений пришлось на кражи - 7,193 тыс. (рост на 13,5%). При этом количество квартирных краж в 2016 году увеличилось на 15,4% - до 2,498 тыс.
В 2016 году было зафиксировано 4,373 тыс. случаев фактов мошенничества (рост на 19,5%).
В 2016 году на 21,8% сократилось число преступлений, связанных с ограблениями, с грабежами – на 3,8%.
В прошлом году на 8,8% - до 148 – увеличилось число противозаконных действий, связанных с присвоениями или растратами.
Р.Бабаев
Алиев и Либерман провели встречу в Мюнхене
ОИС поддерживает инициативы Азербайджана по освобождению оккупированных территорий – генсек организации
Президенты Азербайджана и Хорватии провели встречу в Мюнхене
Алиев: Азербайджан надежный поставщик нефти и газа на мировые рынки
Число участников проекта ЮГК может увеличиться до 10 стран - Алиев
Капвложения в экономику Азербайджана в январе сократились на 2%
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Законодатели Киргизии намерены внедрить в работу систему "электронный парламент"
Дамаск призывает СБ ООН остановить агрессию Турции против Сирии
Долги американцев выросли в 2016г самыми быстрыми темпами за 10 лет - до $12,6 трлн
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии