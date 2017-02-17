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Социум 17.02.2017 17:40

В Азербайджане в 2016 году совершено более 13,5 тыс. экономических преступлений - Госкомстат

В Азербайджане в 2016 году было совершено более 13,5 тыс. экономических преступлений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 13,56 тыс. преступлений, что на 1,4% меньше показателя 2015 года», - отметили в ведомстве.

Больше всего преступлений пришлось на кражи - 7,193 тыс. (рост на 13,5%). При этом количество квартирных краж в 2016 году увеличилось на 15,4% - до 2,498 тыс.

В 2016 году было зафиксировано 4,373 тыс. случаев фактов мошенничества (рост на 19,5%).

В 2016 году на 21,8% сократилось число преступлений, связанных с ограблениями, с грабежами – на 3,8%.

В прошлом году на 8,8% - до 148 – увеличилось число противозаконных действий, связанных с присвоениями или растратами.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕСТУПНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]