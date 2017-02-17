Делегация парламентской ассамблеи НАТО посетит штаб-квартиру альянса в Брюсселе

Члены постоянной комиссии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО нанесут визит в штаб-квартиру организации в Брюсселе в понедельник 20 февраля, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

В коммюнике говорится, что представители ПА НАТО примут участие в ежегодном совместном заседании с Североатлантическим советом.

Пресс-служба отметила, что председательствовать на этом совещании будет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.