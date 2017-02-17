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Дальнее зарубежье 17.02.2017 19:02

Делегация парламентской ассамблеи НАТО посетит штаб-квартиру альянса в Брюсселе

Члены постоянной комиссии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО нанесут визит в штаб-квартиру организации в Брюсселе в понедельник 20 февраля, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

В коммюнике говорится, что представители ПА НАТО примут участие в ежегодном совместном заседании с Североатлантическим советом.

Пресс-служба отметила, что председательствовать на этом совещании будет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

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Тэги: НАТО, ПАРЛАМЕНТ, АССАМБЛЕЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]