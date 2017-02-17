В Москве будут судить экс-начальника Казанского вокзала

Бывший начальник Казанского вокзала Москвы отправлен на скамью подсудимых по обвинению в незаконном получении более 3 млн. рублей от арендаторов, сообщили в Генпрокуратуре РФ в пятницу.

"Московско-Рязанский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Казанского вокзала Москвы 47-летнего Сергея Донецкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и п. п. "в, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с августа 2013 по февраль 2016 года начальник вокзала "незаконно ежемесячно получал от представителей коммерческих организаций вознаграждения за использование в качестве склада помещений на территории Казанского вокзала без заключения договора аренды, а также за предупреждение о предстоящих проверках".

В результате таких действий за указанный период, он лично и через своего заместителя, выступающего в качестве посредника, получил денежные средства в сумме 3 млн 150 тыс., отмечают в прокуратуре.

Материалы уголовного дела направлены в Мещанскиий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.