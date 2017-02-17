Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -3° Завтра 19 Фев -1° 20 Фев

ТЭК 17.02.2017 18:16

Число участников проекта ЮГК может увеличиться до 10 стран - Алиев

К проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК) могут присоединиться еще три европейские страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Общая стоимость ЮГК более $40 млрд, в нем участвуют семь стран, и, по крайней мере, три страны планируют присоединиться к нему. Недавно мы вернулись из Брюсселя, где обсуждали этот важный проект с председателями Европейского совета и Европейской комиссии", - сказал И.Алиев на "круглом столе" "На пути к ценовой стабильности: возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика" в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, ЮГК является крупнейшим инфраструктурным проектом в Европе.

«Этот проект создает абсолютно новое региональное сотрудничество между странами Кавказа: Грузией, Азербайджаном, Турцией и странами ЕС: Грецией, Болгарией, Италией и, возможно, Албанией», - отметил он, добавив, что для соблюдения интересов всех игроков был создан формат Consultative Advisory Council в рамках "Южного газового коридора".

И.Алиев отметил, что работы над одним из главных сегментов ЮГК – строительством Трансанатолийского газопровода (TANAP) выполнены на 65%. Другой сегмент – расширение Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум) – выполнены почти на 80%, в строительство Трансадриатического газопровода (TAP) – на 34-35%.

«Нашей целью является доставка первых объемов газа из Азербайджана на мировые рынки (в Турцию – ИФ) в следующем году. Если не будет искусственно созданных препятствий, мы планируем завершить этот проект к 2020 году (в Европу –ИФ)»,- добавил президент.

И.Алиев подчеркнул, что этим проектом Азербайджан будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮГК, СТРАНЫ, УЧАСТНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]