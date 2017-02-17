Число участников проекта ЮГК может увеличиться до 10 стран - Алиев

К проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК) могут присоединиться еще три европейские страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Общая стоимость ЮГК более $40 млрд, в нем участвуют семь стран, и, по крайней мере, три страны планируют присоединиться к нему. Недавно мы вернулись из Брюсселя, где обсуждали этот важный проект с председателями Европейского совета и Европейской комиссии", - сказал И.Алиев на "круглом столе" "На пути к ценовой стабильности: возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика" в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, ЮГК является крупнейшим инфраструктурным проектом в Европе.
«Этот проект создает абсолютно новое региональное сотрудничество между странами Кавказа: Грузией, Азербайджаном, Турцией и странами ЕС: Грецией, Болгарией, Италией и, возможно, Албанией», - отметил он, добавив, что для соблюдения интересов всех игроков был создан формат Consultative Advisory Council в рамках "Южного газового коридора".
И.Алиев отметил, что работы над одним из главных сегментов ЮГК – строительством Трансанатолийского газопровода (TANAP) выполнены на 65%. Другой сегмент – расширение Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум) – выполнены почти на 80%, в строительство Трансадриатического газопровода (TAP) – на 34-35%.
«Нашей целью является доставка первых объемов газа из Азербайджана на мировые рынки (в Турцию – ИФ) в следующем году. Если не будет искусственно созданных препятствий, мы планируем завершить этот проект к 2020 году (в Европу –ИФ)»,- добавил президент.
И.Алиев подчеркнул, что этим проектом Азербайджан будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Ф.Исазаде
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