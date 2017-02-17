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ТЭК 17.02.2017 18:19

Алиев: Азербайджан надежный поставщик нефти и газа на мировые рынки

Азербайджан в настоящее время является надежным поставщиком нефтегазовых ресурсов на мировые рынки, заявил президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан играет важную роль в транспортировке нефти с помощью различных средств – по железной дороге и по нефтепроводам, помогает своим партнерам с восточного берега Каспийского моря иметь возможность диверсифицировать маршруты поставок», - сказал И.Алиев на "круглом столе" "На пути к ценовой стабильности: возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика» в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, диверсификация является основой энергетической безопасности.

«Обычно, когда мы говорим о диверсификации, мы имеем в виду диверсификацию для потребителей. Но нельзя забывать о диверсификации для производителей, особенно когда эти производители не имеют доступа к открытым морям, как Азербайджан. Сегодня Азербайджан - надежный производитель и поставщик нефти. Некоторые европейские страны 30-40% своего импорта нефти обеспечивает за счет Азербайджана", - отметил он.

И.Алиев добавил, что "как надежный партнер наша республика добилась такого положения в регионе, что все страны могут доверять ей".

Ф.Исазаде

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Тэги: НЕФТЬ, ПОСТАВКИ, НАДЕЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]