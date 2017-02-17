Алиев: Азербайджан надежный поставщик нефти и газа на мировые рынки

Азербайджан в настоящее время является надежным поставщиком нефтегазовых ресурсов на мировые рынки, заявил президент Ильхам Алиев.
«Азербайджан играет важную роль в транспортировке нефти с помощью различных средств – по железной дороге и по нефтепроводам, помогает своим партнерам с восточного берега Каспийского моря иметь возможность диверсифицировать маршруты поставок», - сказал И.Алиев на "круглом столе" "На пути к ценовой стабильности: возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика» в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, диверсификация является основой энергетической безопасности.
«Обычно, когда мы говорим о диверсификации, мы имеем в виду диверсификацию для потребителей. Но нельзя забывать о диверсификации для производителей, особенно когда эти производители не имеют доступа к открытым морям, как Азербайджан. Сегодня Азербайджан - надежный производитель и поставщик нефти. Некоторые европейские страны 30-40% своего импорта нефти обеспечивает за счет Азербайджана", - отметил он.
И.Алиев добавил, что "как надежный партнер наша республика добилась такого положения в регионе, что все страны могут доверять ей".
Ф.Исазаде
Баку жестко реагирует на попытки вмешательства в дела Азербайджана - Алиев
Алиев удивлен попыткам Армении укрепить отношения с мусульманскими странами на фоне уничтожения мечетей Карабаха
В Азербайджане в 2016 году совершено более 13,5 тыс. экономических преступлений - Госкомстат
В Баку презентована книга академика Самедзаде: «Нефть Баку, ключ к победе. Славное прошлое, яркое будущее. 1941-1945»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 7 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Парламентская оппозиция Грузии требует отставки главного прокурора за "необдуманные заявления" по делу диакона Мамаладзе
В Лондоне полагают, что НАТО недостаточно оперативно реагирует на киберугрозы из РФ - ТВ
В Белом доме назвали ложью сообщения о планах мобилизации нацгвардии США на борьбу с мигрантами-нелегалами
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии