Алиев: Азербайджан надежный поставщик нефти и газа на мировые рынки

Азербайджан в настоящее время является надежным поставщиком нефтегазовых ресурсов на мировые рынки, заявил президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан играет важную роль в транспортировке нефти с помощью различных средств – по железной дороге и по нефтепроводам, помогает своим партнерам с восточного берега Каспийского моря иметь возможность диверсифицировать маршруты поставок», - сказал И.Алиев на "круглом столе" "На пути к ценовой стабильности: возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика» в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, диверсификация является основой энергетической безопасности.

«Обычно, когда мы говорим о диверсификации, мы имеем в виду диверсификацию для потребителей. Но нельзя забывать о диверсификации для производителей, особенно когда эти производители не имеют доступа к открытым морям, как Азербайджан. Сегодня Азербайджан - надежный производитель и поставщик нефти. Некоторые европейские страны 30-40% своего импорта нефти обеспечивает за счет Азербайджана", - отметил он.

И.Алиев добавил, что "как надежный партнер наша республика добилась такого положения в регионе, что все страны могут доверять ей".

Ф.Исазаде