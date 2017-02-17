Алиев и Либерман обсудили перспективы азербайджано-израильского сотрудничества в ВТС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в пятницу с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, сообщает сайт главы государства.

Встреча состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в военно-технической сфере и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в этом направлении", - отмечается в информации.

А.Ахундов