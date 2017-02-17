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Внешняя политика 17.02.2017 18:26

Алиев и Либерман обсудили перспективы азербайджано-израильского сотрудничества в ВТС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в пятницу с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, сообщает сайт главы государства.

Встреча состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в военно-технической сфере и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в этом направлении", - отмечается в информации.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, ВТС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]