Азербайджан и Kaspersky Lab намерены углубить сотрудничество в сфере кибербезопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главный исполнительный директор Kaspersky Lab Евгений Касперский обсудили на встрече в пятницу сотрудничество в сфере кибербезопасности, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Встреча состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Стороны отметили успешное сотрудничество между компанией Kaspersky Lab и Азербайджаном в определенных сферах, подчеркнули важную роль кибербезопасности в двустороннем сотрудничестве. Стороны также отметили важность расширения отношений особенно для обеспечения безопасности процессов в промышленности и других сферах.