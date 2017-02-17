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Транспорт и связь 17.02.2017 19:16

Азербайджан и Kaspersky Lab намерены углубить сотрудничество в сфере кибербезопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главный исполнительный директор Kaspersky Lab Евгений Касперский обсудили на встрече в пятницу сотрудничество в сфере кибербезопасности, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Встреча состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Стороны отметили успешное сотрудничество между компанией Kaspersky Lab и Азербайджаном в определенных сферах, подчеркнули важную роль кибербезопасности в двустороннем сотрудничестве. Стороны также отметили важность расширения отношений особенно для обеспечения безопасности процессов в промышленности и других сферах.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, KASPERSKY LAB, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]