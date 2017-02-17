На востоке Украине число детей, нуждающихся в срочной помощи, за год удвоилось и составило 1 млн - ЮНИСЕФ

Порядка 1 млн детей на востоке Украины срочно нуждаются в гуманитарной помощи, говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), распространенном в пятницу.

"Дети в восточной части Украины продолжают жить в постоянном страхе из-за внезапных боевых действий и обстрелов, который сохраняется на протяжении трех лет. Их школы были разрушены, они были вынуждены покинуть свои дома, а также был прерван доступ к таким базовым удобствам, как отопление и вода", - заявила представитель ЮНИСЕФ на Украине Джованна Барберис.

Таким образом, число нуждающихся в гумпомощи увеличилось практически вдвое за последний год из-за продолжающегося украинского конфликта, отмечают в ЮНИСЕФ. Как отметили в организации, около 200 тыс. из них находятся в наибольшей опасности, проживая близ линии разграничения на Донбассе.