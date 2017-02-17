Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Мюнхене встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я рад, что НАТО по-прежнему говорит с нами, и я рассчитываю обсудить некоторые вопросы практического характера", - сказал С.Лавров в начале переговоров.

В ответ Й.Столтенберг отметил, что НАТО "твердо стоит на необходимости диалога с Россией".

"Я знаю, с позиции силы", - сказал в ответ российский министр.

На это генсек НАТО заявил: "С предсказуемой позиции".

На днях министр обороны США Джейм Мэттис заявил, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но реалистичны в своих ожиданиях и намерены говорить с Москвой "с позиции силы".

"В то время как альянс (НАТО) ищет возможности сотрудничать с Россией, в то же самое время мы должны защищать себя в случае, если Россия решит действовать вразрез с международным правом", - заявил глава Пентагона, выступая на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, "пройдя через мрачнейшие дни холодной войны, США по-прежнему хотят оставлять политические каналы открытыми и снижать напряженность". "Мы остаемся открытыми возможности восстановления отношений сотрудничества с Москвой, но в то же время остаемся реалистами в наших ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", - сказал Дж.Мэттис.

Он также отметил, что НАТО "не позволит России, через ее действия, говорить громче, чем кто-либо в этой комнате".