Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 20 Фев 21 Фев

Дальнее зарубежье 17.02.2017 20:41

Лавров на встрече с генсеком НАТО в Мюнхене заявил о намерении обсудить "некоторые практические вопросы"

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Мюнхене встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я рад, что НАТО по-прежнему говорит с нами, и я рассчитываю обсудить некоторые вопросы практического характера", - сказал С.Лавров в начале переговоров.

В ответ Й.Столтенберг отметил, что НАТО "твердо стоит на необходимости диалога с Россией".

"Я знаю, с позиции силы", - сказал в ответ российский министр.

На это генсек НАТО заявил: "С предсказуемой позиции".

На днях министр обороны США Джейм Мэттис заявил, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но реалистичны в своих ожиданиях и намерены говорить с Москвой "с позиции силы".

"В то время как альянс (НАТО) ищет возможности сотрудничать с Россией, в то же самое время мы должны защищать себя в случае, если Россия решит действовать вразрез с международным правом", - заявил глава Пентагона, выступая на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, "пройдя через мрачнейшие дни холодной войны, США по-прежнему хотят оставлять политические каналы открытыми и снижать напряженность". "Мы остаемся открытыми возможности восстановления отношений сотрудничества с Москвой, но в то же время остаемся реалистами в наших ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", - сказал Дж.Мэттис.

Он также отметил, что НАТО "не позволит России, через ее действия, говорить громче, чем кто-либо в этой комнате".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, НАТО, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Прагматизм и впредь должен продвигать российско-итальянские отношения - Лавров Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское перемирие и пути налаживания переговоров между оппозицией и Дамаском - МИД РФ Решение Минска о выдаче Азербайджану блогера Лапшина вызывает глубокое разочарование - МИД РФ Сотрудничество с РФ важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии - глава МИД Турции Чавушоглу: Москва и Анкара совместными усилиями выяснят, кто стоит за убийством посла РФ Лавров и Чавушоглу отдали дань памяти убитому российскому послу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]