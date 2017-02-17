В Белом доме назвали ложью сообщения о планах мобилизации нацгвардии США на борьбу с мигрантами-нелегалами

Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что планируется мобилизовать Национальную гвардию для борьбы с нелегальными иммигрантами.

"Это 100-процентная неправда. Это ложь. И безответственно об этом говорить", - заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Он подчеркнул, что "не предпринимается никаких усилий по использованию Нацгвардии для облав на нелегальных мигрантов".

Ранее агентство АП со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект документа сообщило, что администрация США планирует беспрецедентным образом милитаризировать борьбу с нелегальной иммиграцией и привлечь Нацгвардию к выдворению нелегалов.