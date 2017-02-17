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Дальнее зарубежье 17.02.2017 20:55

В Белом доме назвали ложью сообщения о планах мобилизации нацгвардии США на борьбу с мигрантами-нелегалами

Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что планируется мобилизовать Национальную гвардию для борьбы с нелегальными иммигрантами.

"Это 100-процентная неправда. Это ложь. И безответственно об этом говорить", - заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Он подчеркнул, что "не предпринимается никаких усилий по использованию Нацгвардии для облав на нелегальных мигрантов".

Ранее агентство АП со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект документа сообщило, что администрация США планирует беспрецедентным образом милитаризировать борьбу с нелегальной иммиграцией и привлечь Нацгвардию к выдворению нелегалов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, МИГРАЦИЯ, НАЦГВАРДИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]