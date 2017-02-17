В Лондоне полагают, что НАТО недостаточно оперативно реагирует на киберугрозы из РФ - ТВ

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон в пятницу подверг критике НАТО за недостаточную "проворность" в вопросе предотвращения российских кибератак, передает телеканал "Скай-ньюс".

"Механизм НАТО недостаточно подготовлен. НАТО не была достаточно быстра в ликвидации таких угроз как терроризм или киберпреступления", - приводит телеканал слова М.Фэллона о российских хакерских атаках.

По словам главы британского Минобороны, "это одна из сфер, в которой НАТО необходимо быть более проворной. Нужно реагировать на киберугрозы".