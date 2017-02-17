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Дальнее зарубежье 17.02.2017 21:16

В Лондоне полагают, что НАТО недостаточно оперативно реагирует на киберугрозы из РФ - ТВ

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон в пятницу подверг критике НАТО за недостаточную "проворность" в вопросе предотвращения российских кибератак, передает телеканал "Скай-ньюс".

"Механизм НАТО недостаточно подготовлен. НАТО не была достаточно быстра в ликвидации таких угроз как терроризм или киберпреступления", - приводит телеканал слова М.Фэллона о российских хакерских атаках.

По словам главы британского Минобороны, "это одна из сфер, в которой НАТО необходимо быть более проворной. Нужно реагировать на киберугрозы".

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, НАТО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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