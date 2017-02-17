Баку не согласится на независимость Карабаха - Алиев

Азербайджан никогда не согласится на независимость Нагорного Карабаха, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы никогда не согласимся на независимость Нагорного Карабаха. Мы не примем ни одного решения, которое будет идти в разрез с территориальной целостностью Азербайджана", сказал И.Алиев в интервью телеканалу Аль-Джазира.

По его словам, урегулирование карабахского конфликта должно осуществляться по следующему принципу: восстанавливается территориальная целостность Азербайджана, выводятся армянские вооруженные формирования с оккупированных территорий, азербайджанцы должны вернуться на эти земли, в том числе в Нагонный Карабах.

«После этого в регионе воцариться мир. Это не только наш взгляд на урегулирование конфликта. Это позиция основывается на нормы международного права»,- отметил И.Алиев.

А.Азизов, Ф.Исазаде