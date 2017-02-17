Алиев удивлен попыткам Армении укрепить отношения с мусульманскими странами на фоне уничтожения мечетей Карабаха

Попытки Армении укрепить отношения с мусульманскими странами на фоне разрушения мечетей и памятников исламской культуры в Карабахе вызывает удивление, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Разрушение мечетей в Агдаме и Шуше является открытым доказательством варварства армян. Это является атакой не только азербайджанскому историческому наследию, это атака Исламским ценностям и Исламскому историческому наследию. Поэтому, порой попытки Армении укрепить или нормализовать отношения с рядом мусульманских стран вызывает удивление»,- сказал И.Алиев в интервью телеканалу Аль-Джазира.

По мнению И.Алиев, принятые Организацией исламского сотрудничества резолюции, признающие Армению страной-агрессором, должны стать месседжем для мусульманских государств, которые хотят развивать отношения с Ереваном.

Президент добавил, что Азербайджан будет вносить вклад в дело объединения мусульманского мира.

«Взаимоотношения с арабским миром для нас всегда было приоритетом. Мы сотрудничаем в двустороннем формате со странами Персидского залива. Кроме этого, мы устранили все визовые требования для граждан из стран Персидского залива. Это делается с целью увеличения притока туристов из этих стран в Азербайджан»,- отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что планирует совершить официальный визит в Катар, в рамках которого будут обсуждаться и экономические проекты.

Ф.Исазаде