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Внешняя политика 17.02.2017 22:46

Баку жестко реагирует на попытки вмешательства в дела Азербайджана - Алиев

Баку жестко реагирует на попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана извне, заявил президент Ильхам Алиев.

«У нас со всеми соседними странами хорошие отношения, за исключением Армении. Мы стремимся укрепить сотрудничество со всеми странами. Но, мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши внутренние дела. Если подобное происходит, мы реагируем очень жестко»,- сказал И.Алиев в интервью телеканалу Аль-Джазира.

Глава государства отметил, что с самым крупным партнером Азербайджана –Турцией, Баку реализует ряд крупных проектов. Кроме того, И.Алиев также подчеркнул, что у Азербайджана имеется много проектов с Грузией, Россией и Ираном.

По его словам, внешняя политика Азербайджана основана на интересах страны.

«Если наши интересы совпадают с соседями, то это хорошо. Но если, они не совпадают, то для нас основным являются собственные интересы. Данный принцип относится не только в отношении с соседними странами, но и к европейским странам, в целом в отношениях с Западом»,- сказал президент.

По словам И.Алиева, на Западе хорошо понимают, что эта политика Азербайджана не направлена против кого-либо, «наоборот, наши инициативы создают возможность для снижения напряженности в регионе».

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]