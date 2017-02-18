Российские военные раздали 1,7 т. продуктов и медикаментов жителям населенного пункта в сирийской провинции Латакия

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих стороны в Сирии раздали 1,7 тонны продуктов и медикаментов жителям населенного пункта Бтеммана в горной Латакии, сообщил представитель Центра майор Виталий Ильков.

"Была проведена акция в населенном пункте Бтеммана, розданы продукты питания нуждающимся. Офицеры Центра примирения постоянно мониторят населенные пункты провинции Латакия, выявляют семьи, нуждающиеся в продуктах и медикаментах", - сказал В.Ильков.

Всего было выдано около 400 продуктовых наборов, в состав которых входят рис, мука, сахар и мясные консервы, общим весом 1,7 тонны. Параллельно российские военные медики приняли больных и выдали им медикаменты.

Продуктовый набор получила Хадижа Махмуд, чей сын - генерал сирийской армии - погиб в борьбе с боевиками. "Мы все устали от войны. Нам очень тяжело, многие бедствуют, продуктов всем не хватает", - рассказала она.

Всего в населенном пункте Бтеммана проживают около 8 тыс. человек.

"Наши мужчины служат в армии Сирии, многие из нашей деревни погибли или были ранены в борьбе за мир, и мы все готовы защищать нашу землю", - отметил глава местной администрации Фираз Ганим, поблагодарив от своего народа Россию за помощь в борьбе с террористами и за гуманитарные акции.