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Регион 18.02.2017 11:45

Около 6,5 тыс. сирийцев получили гуманитарную помощь от российских военных за минувшие сутки - Минобороны РФ

Российский центр по примирению враждующих стороны в Сирии за сутки провел семь гуманитарных акций в городе Алеппо (6), а также в населенном пункте Хайлуна (1), провинция Дамаск.

"В городе Алеппо в районах Баб-аль-Хадид, Аль-Акрамия, Старый Алеппо и Шейх-Максуд, в школах (в районах Халидия и Карим-аль-Додо) произведена передача 3,75 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячего питания и 200 продуктовых наборов. Жителям населенного пункта Хайлуна провинции Хама передано 300 продуктовых наборов", - говорится в сообщении Центра, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Кроме того, на авиабазу Хмеймим в рамках акции "Дети России - детям Сирии" самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено 18 тонн гуманитарных грузов (игрушки, товары первой необходимости, канцелярские и школьные принадлежности).

Всего, по данным Центра, за сутки гуманитарную помощь получили 6580 жителей. Общая масса доставленных в Сирию и переданных населению гуманитарных грузов составила 26,1 тонны.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 17,8 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", - отмечается в сообщении Центра.

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Тэги: СИРИЯ, РОССИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az