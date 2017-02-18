В Таджикистане на горной трассе произошел сход лавины, спасатели извлекли из-под снега двух человек

На горной автотрассе, соединяющей столицу Таджикистана с северным регионом, спасатели вызволили из-под снежной лавины живыми двух человек, сообщает комиссия по чрезвычайным ситуациям республики Таджикистан (КЧС РТ).

"17 февраля 2017 года в результате схода лавин на 54 км спасателями КЧС совместно с сотрудниками дорожной службой компании Innovative Road Solutions (IRS) в ходе проведения аварийно-спасательных работ удалось вытащить из-под толщи снега живыми двух человек", - говорится в сообщении ведомства.

По их данным, оба являются жителями города Худжанд, которые направлялись в Душанбе.

Потерпевшим была оказана первая медицинская помощь, а техникой IRS они были доставлены в безопасный участок. От госпитализации оба отказались.

КЧС вновь предупредил граждан, что из-за обильных осадков на горных территориях Таджикистана сохраняется опасность схода лавин, особенно напряженная обстановка на автодорогах Душанбе-Айни, Душанбе-Ляхш, Душанбе-Сангвор, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим.

По сведениям КЧС, за минувшие сутки на территориях Дарвазского, Ванджского, Рушанского, Шугнанского и Ишкашимского районах ГБАО, Ляхшского и Джиргитальского районах, с 54 по 72 км автодороги Душанбе - Худжанд были зафиксированы камнепады и сход снежных лавин. На данный момент дороги закрыты.

Для расчистки автодорог дорожными службами министерства транспорта и дорожной службой компании Innovative Road Solutions (IRS) выделена спецтехника, которые ведут работы по ликвидации стихийного бедствия. Работают круглосуточно Штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации.