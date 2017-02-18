Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 20 Фев 21 Фев

СНГ 18.02.2017 13:15

В Таджикистане на горной трассе произошел сход лавины, спасатели извлекли из-под снега двух человек

На горной автотрассе, соединяющей столицу Таджикистана с северным регионом, спасатели вызволили из-под снежной лавины живыми двух человек, сообщает комиссия по чрезвычайным ситуациям республики Таджикистан (КЧС РТ).

"17 февраля 2017 года в результате схода лавин на 54 км спасателями КЧС совместно с сотрудниками дорожной службой компании Innovative Road Solutions (IRS) в ходе проведения аварийно-спасательных работ удалось вытащить из-под толщи снега живыми двух человек", - говорится в сообщении ведомства.

По их данным, оба являются жителями города Худжанд, которые направлялись в Душанбе.

Потерпевшим была оказана первая медицинская помощь, а техникой IRS они были доставлены в безопасный участок. От госпитализации оба отказались.

КЧС вновь предупредил граждан, что из-за обильных осадков на горных территориях Таджикистана сохраняется опасность схода лавин, особенно напряженная обстановка на автодорогах Душанбе-Айни, Душанбе-Ляхш, Душанбе-Сангвор, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим.

По сведениям КЧС, за минувшие сутки на территориях Дарвазского, Ванджского, Рушанского, Шугнанского и Ишкашимского районах ГБАО, Ляхшского и Джиргитальского районах, с 54 по 72 км автодороги Душанбе - Худжанд были зафиксированы камнепады и сход снежных лавин. На данный момент дороги закрыты.

Для расчистки автодорог дорожными службами министерства транспорта и дорожной службой компании Innovative Road Solutions (IRS) выделена спецтехника, которые ведут работы по ликвидации стихийного бедствия. Работают круглосуточно Штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЛАВИНА, СХОД, ПОСТРАДАВШИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az